لن يعترف بالخسارة.. هآرتس: ترامب كاذب ويروج الشائعات ولا يعرف الكرامة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كاذب ولا يعرف كلمة كرامة ولن يعترف بخسارته فى الانتخابات الأمريكية أمام خصمه جون بايدن.
وأفادت "هآرتس" بأن ترامب حرص على نشر مزاعم كاذبة حول عمليات تزوير ضخمة تحدث بالانتخابات الأمريكية لخلق أزمة كبيرة على أرض الواقع.
وقالت الصحيفة العبرية إن ترامب وضع البندقية على الطاولة وأذهل الجميع عندما أطلق عليه النار بالنهاية.
وتابعت "هآرتس" أن ترامب أعلن مقدمًا انه فاز بالانتخابات الأمريكية بهدف كسر الحواجز واشعال الانتخابات واعتقادًا منه أن ذلك الاعلان السخيف سيساعده على الانتصار بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الجميع يعلم أن ترامب ليس لديه قيود ودائمًا يحطم القواعد.
وتقدم جون بايدن بـ264 ناخبا مقابل 214 ناخبا لـ ترامب حتى الآن.
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