اليونان تشكو لـ ألمانيا سلوك تركيا المنحرف في 7 مناطق.. وطالبت عقابها بهذه الطريقة

انتقدت اليونان مجددا سلوك تركيا المنحرف في العديد من الدول، مطالبة بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى أنقرة، وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، إلى برلين أمس الأربعاء، حيث ناقش الوضع المضطرب في شرق البحر المتوسط.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، التقى دندياس، خلال زيارته، بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان الألماني فولفغانج شوبل، ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاج، جونتر كريشباوم، ومسؤولين كبار آخرين.

وقد تم إلغاء اجتماع دندياس مع نظيره الألماني هايكو ماس بعد أن دخل الأخير إلى الحجر الصحي الاحترازي، بسبب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وسعت زيارة وزير الخارجية اليوناني أيضًا إلى فتح قنوات مع القوى الصاعدة في البوندستاج ، مثل حزب الخضر ، والذي قد يكون، بناء على توازن القوى السياسي الألماني الحالي، شريكا للحكومة بعد الانتخابات الوطنية المقبلة لعام 2021.

وأثار الزير اليوناني قضية الغواصات الألمانية من النوع 214 ، والتي يتم بناؤها حاليًا نيابة عن تركيا وستستخدم بلا شك لإحداث خلل في توازن القوى في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقال إن هذا قد يهدد "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل قبرص واليونان، ولكن أيضا بشكل عام يهدد الاستقرار في المنطقة".

كما أوضح تأثير سلوك تركيا المنحرف في ليبيا وسوريا والعراق والقوقاز والبحار حول قبرص وجنوب كاستيلوريزو والجزر اليونانية الأخرى.

وقال إن "الدولة التي ترفض القدوم إلى طاولة المفاوضات وحل نزاعاتنا بموجب القانون الدولي بشأن المناطق البحرية هي الدولة المخالفة نفسها، تركيا"، مشيرا إلى الخطر الذي يمثله نقل أنقرة للجهاديين من سوريا إلى ليبيا ومن ليبيا إلى القوقاز.

وطالبت نيقوسيا، الأربعاء، تركيا بوقف فوري لأبحاثها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أحدث عملية نفط لها يوم الثلاثاء.