تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ سكان هذه المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الخميس، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن تلك السحب الرعدية الممطرة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: بيش، والدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.

ويُشار إلى أن الأمطار التي شهدتها الطائف بالمملكة العربية السعودية تسببت في سقوط صخرة ضخمة على إحدى المركبات من جبل الهدا، وإلحاق أضرار بالغة بها. وبيًنت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل "تويتر"، سقوط إحدى الصخور من جبل الهدا، حيث استقرت على سقف المركبة، فيما ظهر قائدها وهو يقف خارجها دون إصابة في مفاجأة لم يتوقعها أحد لضخامة حجم الصخرة. جدير بالذكر أن محافظة الطائف تشهد لليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب. وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" كشفت عن هطول أمطار غزيرة أمس، الأربعاء، على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، حيث رصدت عدسات الكاميرات هطول الأمطار بغزارة على المعتمرين أثناء الطواف حول الكعبة. ووثق مقطع فيديو لحظات هطول أمطار الخير والبركة على المعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي، فيما انسابت المياه من ميزاب الكعبة المطهرة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت بتقريرها لطقس أمس، الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقة من العديد من المناطق.

وحددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قائمة المناطق وهي الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها، ومرتفعات جازان، عسير، الباحة. وأضافت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل أحيانا إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه في الوقت الحالي يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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