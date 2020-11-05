مصري الجنسية.. حكم بحبس موظف في مجلس الأمة الكويتي 5 سنوات

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن محكمة التمييز أصدرت حكما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لموظف "مصري" في مجلس الأمة اخترق "هكر" الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وأوقف حسابات الأدمن اثناء إلقاء الأمير الراحل صباح الأحمد كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
يُشار إلى أن الديوان الأميري الكويتي أعلن في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عامًا من العمر.
وكان الأمير قد شغل، قبل ارتقائه عرش البلاد، منصب وزير الخارجية لأربعة عقود متتالية (من 1963 إلى 2003)، وكان يتمتع بحس دبلوماسي عريق تغلب عليه سياسة الحياد وعدم الانحياز.
وسبق وفاة أمير الكويت الراحل نقل بعض صلاحيات أمير البلاد (91 عاما) لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عامًا) إثر دخول الأمير المستشفى وإجراء عملية ناجحة.
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