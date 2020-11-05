فرنسا: تصريحات أردوغان "عنيفة وتتسم بالكراهية"

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أنها "عنيفة وتتسم بالكراهية"، مجددا الحديث عن إمكانية فرض عقوبات على أنقرة.
وقال جان إيف لودريان لإذاعة "أوروبا 1": "هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس أردوغان، وهي غير مقبولة"، في إشارة الى حملة الرئيس التركي على فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، على خلفية موقفه المدافع عن نشر الرسوم المسيئة للرسول، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد انتقد أيضا في أكتوبر الماضي تصريحات أردوغان، معتبرا أنها "تجاوزت الحدود".
واتخذت فرنسا خطوات حازمة تجاه الترويج للكراهية، إذ حلت، الأربعاء، حركة "الذئاب الرمادية" التركية القومية، على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.
ونشر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، نص قرار الحلّ على حسابه في موقع تويتر، مشيرا إلى أن القرار "اتخذه مجلس الوزراء بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، باعتبار الحركة تحرض على التمييز والكراهية وتورطت في أعمال عنف".
من جانبها، توعدت تركيا بـ"رد حازم" على حلّ السلطات الفرنسية جماعة "الذئاب الرمادية"، معتبرة القرار بمثابة "استفزاز".
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