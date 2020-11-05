مركز إديسون يعلن تفوق ترامب على بايدن فى ولاية جورجيا

أعلن مركز إديسون للأبحاث، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حصل على 49.6% مقابل 49.1% لمنافسه الديمقراطى جو بايدن، فى ولاية جورجيا وذلك بعد فرز 95% من الأصوات.





وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، فى الظهور، فيما اتهم الأخير منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات. ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

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