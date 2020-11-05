الموتى يصوتون.. مأزق جديد فى طريق الانتخابات الأمريكية

قالت صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، اليوم الخميس، إن حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ادعت وجود أصوات لأشخاص متوفين ضمن أوراق الانتخابات، ما يعزز الشكوك حول وجود أخطاء فى طريقة التصويت المبكر عبر البريد فى الانتخابات.

وأكد رودى جوليانى، السياسى ذو الأصول البريطانية وحاكم مدينة نيويورك السابق، وفق "ديلى إكسبريس"، وجود أسماء لأشخاص متوفين بالولاية المتأرجحة بنسلفانيا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى أمريكا على نطاق واسع ورقة اقتراع عبر البريد لشخص يدعى "ويليام برادلى" فى مدينة ديترويت بولاية ميتشجان، تبين وفاته فى العام 1984.

ودون الآلاف على شبكات التواصل الاجتماعى بشأن تصويت الموتى بالولايات المتحدة الأمريكية، التغريدات التى تؤيد رواية حدوث خروقات كثيرة عبر آلية التصويت عبر البريد، فى ظل تفضيل الديمقراطيين آلية التصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عبر البريد.

أمريكا على حافة الأزمة

ووفق موقع "businesstoday" الإخبارى، فإن وسائل الإعلام الأمريكية كشفت تلقى مجلس الانتخابات شكاوى بشأن أصوات الناخبين المتوفين.





ورُصدت بطاقات اقتراع مرسلة بالبريد لمتوفين، مثل "فرانسيس ريكو"، وهو ديمقراطى مسجل بقواعد بياناتا الناخبين الأمريكيين، والذى طلب الاقتراع الغيابى فى 24 سبتمبر، ومن المفترض أنه أرسل الاقتراع بالبريد فى 6 أكتوبر، ولكن يتبين أن الناخب الديمقراطى التوجه ولد فى عام 1915 وتوفى عام 2012، وفق "نيويورك بوست".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هدد باللجوء إلى القضاء بسبب ما قال إنه "سرقة للانتخابات الأمريكية من قبل الديمقراطيين.

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن دعوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للجوء إلى المحكمة العليا للبت فى نتائج الانتخابات التى ينافس فيها المرشح الديمقراطى جو بايدن، قد يضع البلد القوى فى أزمة سياسية كبيرة.

التصويت بالبريد

وصنع التصويت بالبريد أزمة خلال الانتخابات الحالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع انتقاد ترامب المتكررة لهذه الآلية، وكانت الانتخابات السابقة عادة ما تظهر ليلة الانتخابات، أو صباح اليوم التالى على اقصى تقدير، لكن بسبب الاعتماد الكبير على التصويت بالبريد هذه المرة، فإن النتائج لن تعرف بسرعة كما كان الحال فى الانتخابات السابقة.

فى هذه المرة يبدو أنه سيتم الانتظار لمعرفة النتائج النهائية فى ظل التقارب الشديد، بين نتائج المرشحين، الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطى جو بايدن، وفى ظل عدم الانتهاء من فرز الأصوات البريدية والتى يتركز حولها الجدل الأكبر بين معسكرى المرشحين.

وكان المرشح الديمقراطى جو بايدن أطلق دعوات ببدء عملية التصويت عبر البريد مبكرا، بفعل ما فرضه تفشى وباء كورونا المستجد الذى أثر على كل شىء منذ انتشاره من الصين إلى باقى دول العالم، نهاية العام الماضى.