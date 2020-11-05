عاجل.. إصابة عمدة روما بفيروس كورونا

وقالت راجى "جاءت نتيجة اختبارى لكوفيد-19 إيجابية. أنا بخير وليست لدى أعراض. سأواصل العمل من المنزل بنفس العزيمة". وكانت روما قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل ألف و247 إصابة جديدة بكورونا بزيادة 115 حالة عن اليوم السابق.

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