فرنسا: تصريحات أردوغان ”عنيفة وتتسم بالكراهية”

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ما يتعلق بردود فعله على أزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد.
واعتبر لودريان أن تصريحات أردوغان ”عنيفة وتتسم بالكراهية“، متحدثا مجدداً عن احتمال فرض عقوبات على أنقرة.
وقال لودريان لإذاعة ”أوروبا 1“: ”هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس أردوغان، وهي غير مقبولة“، في إشارة إلى حملة الرئيس التركي على فرنسا، ولا سيما على رئيسها إيمانويل ماكرون، على خلفية موقفه المدافع عن نشر رسوم الكاريكاتور.
ورأى أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقامة ”علاقة جديدة عابرة للأطلسي“ بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مهما كانت نتيجتها.
وقال لودريان: ”سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عابرة للأطلسي، تشكل شراكة جديدة“. وأشار إلى أن أوروبا أكدت ”سيادتها منذ أربع سنوات“، رافضاً اتخاذ موقف مؤيد لجو بايدن أو دونالد ترامب.
وأردف الوزير الفرنسي: ”اختيار الرئيس يعود إلى الأمريكيين. وينبغي علينا بعد ذلك أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأمريكية الجديدة، مهما حصل“.
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