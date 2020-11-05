الخارجية الروسية: موسكو تأمل بألا تؤثر الانتخابات الأمريكية على عمل هياكل السلطة

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية اليوم /الخميس/ أن موسكو تأمل بأن تستمر هياكل السلطة في الولايات المتحدة، البنتاجون ووزارة الخارجية وغيرها، في العمل بسلاسة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "الآن سيستمرون في فرز الأصوات، لكن الأحداث جارية، ونحن بالطبع بحاجة إلى التعاون في إطار الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف المصدر "الجهاز يجب أن يعمل على أي حال، والهياكل مثل البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية. يجب أن يكون لديهم انتقال منظم للسلطة حتى لا يكون هناك فشل، وحتى تعمل السلطات".

وجرت أمس الأول /الثلاثاء/ عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.