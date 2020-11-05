نوع نادر.. كندا تسجل أول إصابة بـ إنفلونزا الخنازير لدى البشر

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الخنازير لدى البشر، إذ أصيب شخص بنوع نادر من فيروس "إتش 1 ان 2".
ووفقا لوكالة "فرنس برس"، قالت السلطات الصحية المحلية إنه تم رصد الفيروس منتصف الشهر الفائت لدى مريض في مقاطعة ألبرتا في غرب البلاد كانت لديه أعراض الإنفلونزا واستعاد عافيته سريعا، مشيرة إلى أن "فيروس الإنفلونزا المسجل هذا من النوع إيه (إتش 1 أن 2) نادر مع 27 حالة مسجلة في العالم منذ 2005، من دون تسجيل أي حالة قبلا في كندا".
وأوضحت المسئولة في هيئة الصحة العامة في كندا، تيريزا تام، أن الشخص المذكور أصيب بنوع نادر من الإنفلونزا لدى البشر "بعدما احتك مع خنازير مصابة".
وكتبت عبر "تويتر"، أن هذا الفيروس "لا يُعرف عنه انتقاله بسهولة بين البشر".
وأكدت سلطات ألبرتا، أنها تتعامل مع الموضوع "على محمل الجد"، لكن "لا شيء يدفع إلى الاعتقاد حتى اللحظة بأن الفيروس تفشى"، متحدثة عن "حالة معزولة".
وفتحت السلطات الصحية تحقيقا لتحديد مصدر الفيروس والتأكد من عدم تفشيه.
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