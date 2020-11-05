الأعلى منذ بدء الجائحة.. ألمانيا تسجل ارتفاعا غير مسبوق في إصابات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاعا غير مسبوق في إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 19990 حالة، في 24 سااعة فقط، وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى 597583 حالة.

وكشفت البيانات تسجيل 118 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10930 وفاة.

واعتبارا من الاثنين الماضي، أعلنت السلطات الألمانية إيقاف الحياة العامة لمدة شهر مع دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال؛ في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.

وسيشهد الإغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى، كما سيتم أيضا حظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة واستوديوهات التجميل وصالات التدليك واستوديوهات الوشم.

ومع ذلك، على خلاف الإغلاق السابق هذا العام، ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر وصالونات الحلاقة.