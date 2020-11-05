اعتدي على سيادة البلاد.. العراق يدين الهجوم المسلح على قوات البيشمركة

أدانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح.
وأكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد، وأنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدًا للاعتداءات التي تعد خرقًا لأمن وسيادة البلاد.
شنت مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني (التركي)، هجومًا على قوات "البيشمركة" الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.
وقال مدير ناحية جمانكي في محافظة دهوك، ألند أمير، في تصريح صحفي، إن "عددًا من مقاتلي حزب العمال شنوا صباح اليوم هجومًا على قوات البيشمركة التي أصيب ثلاثة من مقاتليها بجروح".
وأضاف، أن "الوضع لم يستقر بعد، وما زال تبادل إطلاق النار بين الجانبين مستمرًا".
وقبل يومين وجه رئيس إقليم كردستان العراق السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رسالة إلى "الرأي العام" وحذر من "استغلال تحريم الاقتتال الكردي الكردي"، في إشارة إلى تمادي حزب العمال الكردستاني (التركي) في السيطرة على مناطق كردية عراقية.
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