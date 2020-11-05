الجزائر تودع أحد مجاهديها.. ورئيس الوزراء يعلق

علق رئيس الوزراء الجزائري ، عبد العزيز جراد، علي رحيل أحد المجاهدين الجزائريين الرائد سي لخضر بورقعة قائلا : إن الجزائر تفقد، برحيل المجاهد الرائد سي لخضر بورقعة، مناضلًا مدافعًا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيًا لها في حياته.

وجاء في رسالة تعزية نشرها الوزير الأول على صفحته علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر": برحيل المجاهد القائد السابق للولاية التاريخية الرابعة، الرائد سي لخضر بورقعة، تفقد الجزائر مناضلًا مدافعًا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيًا لها في حياته.

وأضاف عبد العزيز جراد: أدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهله ورفقاءَه الصبر والسلوان، الله يرحم عمي لخضر.

وكان مساء أمس الأربعاء، قد شهد رحيل المجاهد لخضر بورقعة عن عمر ناهز 87 سنة متأثرا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حيث كان يعالج المرحوم بمستشفى الأمن الوطني في ليغليسين بالأبيار في الجزائر العاصمة.

ومن المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم الخميس بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الفقيد من مواليد 15 مارس 1933 بقرية اولاد تركي التابعة لبلدية العمارية ولاية المدية، وكان قائدا بارزا بالولاية الرابعة التاريخية وأحد مؤسسي حزب جبهة القوى الاشتراكية.