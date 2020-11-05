الكرملين: عدم اليقين فى الانتخابات الأمريكية له عواقب سلبية

قال بيسكوف، بحسب قناة "العربية": "بطبيعة الحال، فإن أى حالة من عدم اليقين فى أقوى اقتصاد عالمي، فى أحد أكبر بلدان العالم، لها بطبيعة الحال عواقب سلبية على الشؤون الدولية، ولا سيما على الاقتصاد العالمي. إلى متى ستستمر هذه الفترة من عدم اليقين، وما مدى قوة هذا التأثير، سنرى".
وأضاف، أن "تأخر نتائج الانتخابات فى الولايات المتحدة والوضع الذى يتطور لا يجعل من الممكن التعليق على هذا بطريقة ما، وبالطبع فى هذه الحالة نفضل انتظار بعض الوضوح فيما يحدث".
ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.
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