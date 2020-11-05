اليونان تعلن فرض إجراءات العزل العام بسبب كورونا

وقال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت السابع من نوفمبر.

فيما أكد المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس - خلال مؤتمر صحفى - إن الإجراءات ستشمل أيضًا حظر تجول عام بين الساعة 9 مساء و5 صباحا، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية.

وسجلت اليونان ذروة جديدة لحالات كوفيد-19 بلغت 1690 حالة جديدة، وخمس وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير إلى 620.