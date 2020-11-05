صراع الحمار والفيل .. هل تحدد المحكمة العليا رئيس أمريكا للمرة الأولى؟

يتابع العالم حالة الصراع المشتعلة خلال فرز أصوات انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتى انحصرت كما هو معتاد بين مرشحى أكبر حزبين فى الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهورى الذى يمثله الرئيس الحالى دونالد ترامب، والديمقراطى يعبر عنه جو بايدن.





وصل الحزب الديمقراطى الذى يتخذ من الحمار شعارا له حتى الوقت الحالى إلى 264 صوتا من أعضاء المجمع الانتخابى، وأكثر من 72 مليونا بالتصويت الشعبى، فيما لا يتجاوز الجمهوريون الذى يفخرون برمز الفيل 214 من أصوات المجمع الانتخابى، و69 مليونا من أصوات جموع الأمريكيين، ما يرجج كفة جو بايدن الديمقراطى الذى يحتاج 6 أصوات فقط للوصول إلى 50%+1 من أصوات المجمع الانتخابى، مع انتظار إعلان أصوات بعض ولايات كنيفادا وجورجيا.



صراع الحمار والفيل



أجواء اشتعال الصراع على فرز الأصوات وتجهيز معركة قضائية بعد انتهاء الأجواء الانتخابية تعود بالأمريكيين إلى عام 2000، عندما استيقظوا على خلافات كبيرة بين حملتى المرشحين جورج دبليو بوش وآل جور، والتى انتهت بالاحتكام إلى المحكمة العليا.

وبينما يرفض دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، ومرشح الجمهوريين فى الوقت الحالى الاعتراف بنزاهة الانتخابات، سبقه آل جور فى هذا الادعاء بعد حصوله على 260 صوتًا انتخابيًا فى الوقت الذى حاز فيه المرشح الجمهورى بوش الابن على 246 صوتا، وبعد إعادة فرز الأصوات فى ولاية فلوريدا لتحديد من سيفوز بكليتها الانتخابية، إذ تمنح الفائز فيها 29 صوتا انتخابيا، نجح بوش فى حصد الأصوات والفوز بالرئاسة.

وبعد الرجوع إلى المحكمة العليا، ظلت عملية فرز الأصوات فى فلوريدا غامضة لمدة شهر كامل إلى أن صدر حكم المحكمة العليا برفض طلب المرشح الديمقراطى آل جور لإعادة فرز الأصوات فى فلوريدا، ما يعنى أن محاولته لتعديل الوضع لم تنجح، ليعلن بوش رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

شقيق بوش والتصويت بالبريد



دعوى آل جور بالمحكمة العليا استندت إلى أن النتائج فى فلوريدا مشكوك فيها، وأنه قد يكون حدث تلاعب مع الوضع بالاعتبار أن شقيق خصمه كان حاكمًا للولاية وقتها، واختار آل جور فى ذلك الوقت التنازل لأنه كان الفائز فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد لكنه كان خاسرًا بنظام الكلية الانتخابية أى أنه قبل الهزيمة، ورضخ لحكم المحكمة العليا.

استناد آل جور لوجود شقيق جورج دبليو بوش فى سدة حكم ولاية فلوريدا التى دار بشأنها الخلاف يقابله فى الوقت الحالى تشكيك دونالد ترامب فى عملية التصويت بالبريد، والتى هاجم التوسع فى استخدامها قبل بدء الانتخابات بفترة طويلة.

ووفق "سى إن إن"، أعلنت حملة الرئيس الأمريكى رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا، والتى تعد من أكبر الولايات الحاسمة التى يُتوقع أن تكون لها الكلمة الفيصل فى النتائج.

وكانت قناة "إيه بى سى" قالت صباح اليوم الخميس، إن الأصوات فى بنسيلفانيا لن تحتسب بالكامل إلا يوم الجمعة، على أقل تقدير، نتيجة زيادة أعداد المصوتين عبر البريد، ولا يستبعد، وفق موقع القناة الأمريكية، أن تتجه الولاية إلى المحكمة العليا فى حال احتدم الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهو ما أقدمت عليه بالفعل حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.