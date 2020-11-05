رئيس الوزراء اليوناني يعلن الإغلاق العام بدءا من السبت ولمدة 3 أسابيع

أمرت الحكومة اليونانية اليوم الخميس بإغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء اليوناني يعلن الإغلاق العام بدءا من السبت ولمدة 3 أسابيعاليونان تسجل ارتفاعا قياسيا في الإصابات بكورونا
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاغلاق العام بدءا من صباح يوم السبت 7 نوفبر، عند السادسة صباحا ولمدة 3 اسابيع لمواجهة كورونا.
وكان رئيس الوزراء أعلن يوم السبت الماضي، تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق المطاعم والحانات في مناطق الاكتظاظ، لمدة شهر، للحد من انتشار الفيروس، مبينا أن "هذه القواعد الجديدة ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس، وهما الترفيه وحركة المواطنين".
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