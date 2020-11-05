الاتحاد الأفريقي: معالجة النزاعات الانتخابية من خلال هيكل قانوني

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، الدكتور جون بومبي ماجوفولي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تنزانيا المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية التي أجريت في 28 أكتوبر 2020.
وأثنى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي على الشعب وجميع أصحاب المصلحة الانتخابيين والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإجراء انتخابات سلمية.
كما شجع فقي جميع الجهات الفاعلة على معالجة أي نزاعات انتخابية من خلال الهيكل القانوني والمؤسسي لتسوية النزاعات، مع الحفاظ على السلام والاستقرار.
وأعرب رئيس المفوضية عن امتنانه لـ جودلاك جوناثان الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، لقيادته بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي والتي راقبت سير الانتخابات في تنزانيا.
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