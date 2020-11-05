ضربة موجعة.. إحباط إغراق السعودية بـ 2.5 مليون قرص مخدر و1.4 طن حشيش

تمكنت وزارة الداخلية السعودية، عبر المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة من إحباط محاولات تهريب وترويج 2.496.950 قرص إمفيتامين وطن و229 كيلوجرامًا حشيش والقبض على المتورطين فيها وعددهم 13 متهما بينهم 7 مقيمين من الجنسية اليمنية و5 مواطنين ونازح واحد.

وبدوره أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم وهم 3 مواطنين وضُبِط في حوزتهم 2,014,940 قرص أمفيتامين مخدر.

كما تمكن رجال المكافحة ايضا من الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، حيث تم القبض علي مواطن ونازح وضُبِط في حوزتهما 482,000 قرص أمفيتامين مخدر.

فيما تمكنت ايضا الأجهزة الأمنية بالمملكة من ضبط خلية إجرامية بمنطقة عسير أثناء محاولة عناصرها تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن بعد إخفاءها داخل شحنة (أسماك)، حيث تم القبض على مهربيها وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ومستقبلها ومعاونيه 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن.