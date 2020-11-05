من تؤيد بايدن أم ترامب؟ فرنسا تكشف موقفها من الانتخابات الأمريكية

أكدت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس ليس لديها موقف مما يجري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن اختيار الرئيس يعود للأمريكيين.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الخميس، على أهمية إقامة "علاقة جديدة عابرة للأطلسي" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مهما كانت نتيجتها.

وأشار لودريان إلى أن أوروبا أكدت "سيادتها منذ أربع سنوات"، رافضا اتخاذ موقف مؤيد لجو بايدن أو دونالد ترامب.

وأضاف: "اختيار الرئيس يعود إلى الأمريكيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأمريكية الجديدة، مهما حصل".

وبحسب المؤشرات الأولية، يتقدم الرئيس الأمريكي ترامب في 4 ولايات على الأقل من الـ6 ولايات الرئيسية.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ومع تضييق السباق، أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم سيقيمون دعوى قضائية في الولاية، بعد زعم أن مراقبًا في الحزب الجمهوري شهد 53 بطاقة اقتراع غيابية متأخرة تمت إضافتها إلى كومة في مقاطعة تشاتام، حيث تقع سافانا - وهي مركز حضري يميل إلى الديمقراطيين.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي"، حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.