الأمم المتحدة تصوت على 6 قرارات لصالح فلسطين والمالكي يرحب

صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار)، لصالح 6 قرارات لفلسطين.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - بالتصويت والإجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة، واعتبره مؤشرا لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا من حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها والتعبير الأمثل في التصويت على القرارات الخاصة بالشعب الفلسطيني في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي.

وشدد المالكي على أهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون أخلاقي وعملي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة الأونروا حتى تحقيق العودة.

وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإلى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي.

وذكرت "وفا"، أن هذه القرارات هي عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وصوتت لصالحه 151 دولة وضده 5 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت، وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوتت لصالحه 153 وضده 2، وامتنعت 12 دولة، وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوتت لصالحه 151 وضده 6 وامتنعت 8 دول.

وصوتت اللجنة على قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 142 دولة، وضده 7، وامتنعت 14 دولة، وعلى الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 138، وضده 9، وامتنعت 16 دولة.

أما القرار الأخير الذي صوتت عليه فهو عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت لصالحه 72، وضده 13، وامتنعت 76 دولة.