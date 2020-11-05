الوضع مقلق.. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء الجزائري بسبب كورونا

قرر مجلس الوزراء الجزائرى وضع مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار وباء كورونا.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان له اليوم، الخميس، بتوفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.
ومن المقرر أن يرتكز مخطط العمل على 3 محاور، وهي تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، بالإضافة إلى إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للمواطنين، والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
كما أشار بيان الوزارة إلى أن البلاد تشهد تطورا مقلقا للوضعية الوبائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات اليومية للعدوى.
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