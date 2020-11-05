ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن أجواء الانتخابات الأمريكية الحالية تؤكد انهزام الرئيس دونالد ترامب وانتصار خصمه جون بايدن وهو في طريقه لـ البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة أن بقاء ترامب فى البيت الأبيض يتطلب فوزه في نيفادا وجورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا لكن انتصار واحد يكفي لبايدن لوصوله للرئاسة الأمريكية.
وتابعت "يديعوت" أن ترامب يحتاج جميع الأصوات بالولايات المتبقية وهي جورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا ، لكن بايدن يحتاج واحدة فقط لإعلان انتصاره حيث حصل بايدن على 264 ناخبا مقابل 214 لـ ترامب.
وقالت الصحيفة العبرية أن السباق لا يزال قريبًا ولا يمكن التاكد من الفائز في الوقت الحالي لأن جزء كبير من الأصوات المتبقية عبارة عن مظاريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب انهزم.. صحيفة إسرائيلية: بايدن فاز وفي طريقه للبيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.