حاز محمد بن سعيد اليحيائي، مساعد المدعي العام بسلطنة عمان بجائزة "حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام"، والتي منحت له بمباركة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تقديرا لتميزه في الأداء وارتقائه بالعمل القضائي.
وأقرّت جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب قرار وزاري في دورته الـ 130 في مارس من العام 2014 .
وتمنح الجائزة سنويًا للمجيدين من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، تكريما لجهودهم المبذولة في أعمال التحقيق والنهوض بالعدالة الجزائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن سعيد اليحيائي.. سلطنة عمان تحصد جائزة حامد العثمان لدول مجلس التعاون الخليجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.