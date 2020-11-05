الإمارات تسجل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا و 3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراء 131,633 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم ان الفحوصات اسهمت في الكشف عن 1,289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 138,599 حالة.

كما رصدت الوزارة الإماراتية تسجيل وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 508 حالات.

كما أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,135 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 136,118.