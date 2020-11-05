أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف ، أن عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات بالولايات المتحدة له عواقب سلبية محتملة على الشؤون الدولية والاقتصادية.
وردًا على سؤال للصحفيين حول كيفية تأثير الوضع مع مدة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية على الاقتصاد العالمي، قال بيسكوف اليوم الخميس: "إن أي حالة من عدم اليقين في أقوى اقتصاد عالمي، أحد أكبر بلدان العالم ، لها بطبيعة الحال عواقب سلبية على الشؤون الدولية، ولا سيما على الاقتصاد العالمي".
وأضاف :" سنرى إلى متى ستستمر هذه الفترة من عدم اليقين وما مدى قوة هذا التأثير ونفضل انتظار بعض الوضوح فيما يحدث"، مشيرا إلى أن تأخر نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة لا يجعل من الممكن التعليق على الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الأميركية له عواقب سلبية على الشؤون الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.