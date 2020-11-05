أخبار اليمن : أجهزة الامن تقضي على أحد أخطر عناصر تنظيم داعش

أجهزة الامن تقضي على أحد أخطر عناصر تنظيم داعش
أعلنت وزارة الداخلية القضاء على أحد أخطر عناصر تنظيم داعش .
وأكدت الوزارة في بيان لها ، أن أجهزتها الأمنية بالتعاون مع المخابرات تمكنت من القضاء على المجرم صلاح عبد النور عبد العزيز نائف الراشدي المكنى أبو يوسف التعزي في منطقة القاعدة بمحافظة إب بعد مقاومته ورفض تسليم نفسه لرجال الأمن في المنطقة .
وأوضحت أن المدعو الراشدي، من أبناء منطقة الجندية العليا عزلة الذربتين في مديرية التعزية بمحافظة تعز وأحد العناصر الخطرة لإحدى الخلايا التابعة لما يسمى تنظيم داعش.
وأشار البيان إلى أنه شارك في عملية اغتيال المواطن ياسين مختار عباس الحروي في منطقة القاعدة بمحافظة إب حيث كان أحد الذين باشروا إطلاق النار، كما قام بنشر أفكار الجماعات التكفيرية والاستقطاب والتحشيد لها.
وأشادت وزارة الداخلية، بالتعاون الملموس من المواطنين الشرفاء وأهابت بالمزيد من التعاون وبذل الجهود لما فيه المصلحة العامة.*سبأنت
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