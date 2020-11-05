أخبار اليمن : استمرار الخروقات بالحديدة و18 غارة على محافظات

دوت الخليج -

استمرار الخروقات بالحديدة و18 غارة على محافظات

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 18 غارة على أربع محافظات والحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية. استمرار الخروقات بالحديدة و18 غارة على محافظاتواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 18 غارة على أربع محافظات والحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 229 خرقاً بينها تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا، و 41 خرقاً بقصف مدفعي و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وغارة على جمارك حرض بمحافظة حجة. وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الحزم وغارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارتين على مجازة الشرقية في عسير وغارة على منطقة الشبكة في نجران.

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