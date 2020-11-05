لتسوية معركتهما الانتخابية.. ترامب وبايدن يلجآن لرصاصات الاتهام

وتبادلت حملتا ترامب وبايدن الاتهامات، خلال الساعات الماضية، الاتهامات، إذ يحق للمرشحين طلب إعادة الفرز فى أغلب الولايات، ويتم ذلك عادة حين تكون النتائج متقاربة للغاية، كما يسمح بتقديم طعون لإيقاف الفرز فى حال وجود تلاعب أو تصويت غير قانونى يؤثر على سير فرز النتائج.

فيما أعلنت حملة الرئيس الأمريكى الجمهورى تقديم طعون قانونية لما قالت إنها خروقات حدثت خلال التصويت، وردت حملة المرشح الديمقراطى على هذه الاتهامات باستعدادها لخوض أى معرض قضائية للدفاع عن نزاهة النتائج.

تصويت بالبريد

وشهدت انتخابات الرئاسة الأمريكية، هذا العام، زيادة كبيرة فى التصويت عبر البريد؛ ما يُستدل به خاصة من قبل الجمهوريين بالطعن فى صحة بطاقات الاقتراع أمام المحكمة العليا عبر دعاوى أعلن تقديمها من قبل حملة ترامب رسميا.

ويمكن أن تصل هذه الدعاوى القضائية إلى المحكمة العليا أعلى هيئة قانونية فى الولايات المتحدة، والتى بيدها القرار إما نظر الطعون والأخذ بها أو رفضها بالكلية وتأكيد النتائج، وهو ما حدث بالفعل خلال انتخاب الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش.

تقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الأصوات المدلى بها عبر البريد تصعب كثيرا عملية احتساب النتائج النهائية فى سباق الرئاسة بين المرشح الجمهورى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، إذ أدلى أكثر من 100 مليون أمريكى بأصواتهم بشكل مبكر قبل يوم الانتخاب، منهم 64 مليونا حسب تقديرات إعلامية، لأسباب متعددة منها الإجراءات الاحترازية التى تتخذها البلاد فى مواجهة جائحة كورونا التى انتشرت بداية العام الحالى فى أكثر دول العالم.

أضافت: "ومن المتوقع أن يستمر احتساب هذه الأصوات لعدة ساعات وربما أيام، خاصة أنه يوضع فى الاعتبار أن عدد الأصوات بالبريد تضاعفت فى انتخابات 2020 عن سابقتها".

منع مراقبى ترامب

وجهت حملة ترامب منذ بدء العملية الانتخابية وحتى الآن الكثير من الاتهامات، من بينها اتهام القائمين على العملية الانتخابية منع "مراقبيها" من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز، ما اعتبرته مخالفة كبيرة لإجراءات التصويت.

فيما ردت مديرة الحملة الانتخابية لبايدن، جين أومالى ديلون، فى تصريحات يوم الأربعاء، على تصريحات التى قال فيها إنه يجب وقف فرز الأصوات معلنا فوزه فى الانتخابات، بأنها "فاضحة وغير مسبوقة".

وأكدت أن الديمقراطيين مستعدون لمواجهة فى القضاء فى حال لجأ الرئيس الجمهورى إلى المحكمة العليا لطلب وقف فرز الأصوات كما سبق أن أعلن متحدثا عن "تزوير" لكن دون تقديم أى دليل ملموس.

المرشحان يعلنان الفوز

وبعبارات مختلفة ومضمون واحد تقريبا، أعلن فى مؤتمرين صحفيين عبر الهاتف، الأربعاء، مسؤولون من الحملتين أن مرشحهم حقق تقدما ولا يتبقى إلا إعلان الفوز رسميا.

واعتبر بيل ستبين، مدير حملة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، الأربعاء أنه "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس (ترامب)".

وأكدت جين أومالى ديلون، مديرة حملة بايدن، إن مرشح الديمقراطيين ماض على طريق الفوز بالانتخابات، بينما قال بوب باور مستشاره القانونى البارز إن ترامب لا يملك أسسا قانونية يبطل بها أصواتا تم الإدلاء بها بصورة قانونية.