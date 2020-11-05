أيهما أجمل؟ .. حقيقة صورة ابنة بايدن بعد مقارنتها بإيفانكا ترامب

خرجت وسائل التواصل الاجتماعى فى الوطن العربى قليلا عن متابعة سير فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية، التى قاربت على الانتهاء، إلى المقارنة بين ابنة المرشح الجمهورى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وابنة خصمه الديمقراطى جو بايدن، والجدال بشأن جمالهما.





وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورا قالوا إنها لآشلى بايدن فى مقابل صور إيفانكا ترامب، والتى يتضح للوهلة الأولى أنها زائفة ولا تمثل ابنة المرشح الديمقراطى لرئاسة الولايات المتحدة وإنما لشخص آخر. الصورة المتداولة يتضح بالبحث أنها تعود لعارضة أزياء بيضاء البشرة ذات عيون زرقاء، بينما تظهر الصورة الحقيقية لآشلى بايدن فى فعاليات كثيرة مع أسرتها ووالدها.

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