وقال لوفين، إن الشخص المقرب منه، الذى لم يكشف عن هويته، جاءت نتيجة اختباره سلبية لكن بناء على النصيحة الطبية فسيعزل هو وزوجته نفسيهما.
وأضاف فى بيان نشره على فيسبوك "أعمل عن بعد. نشعر أننا بخير وليس لدينا أى أعراض"، مشيرا إلى أنه سيخضع هو وزوجته لفحص كورونا فى أسرع وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء السويد فى العزل الصحى بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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