رئيس وزراء السويد فى العزل الصحى بسبب كورونا

وقال لوفين، إن الشخص المقرب منه، الذى لم يكشف عن هويته، جاءت نتيجة اختباره سلبية لكن بناء على النصيحة الطبية فسيعزل هو وزوجته نفسيهما.

وأضاف فى بيان نشره على فيسبوك "أعمل عن بعد. نشعر أننا بخير وليس لدينا أى أعراض"، مشيرا إلى أنه سيخضع هو وزوجته لفحص كورونا فى أسرع وقت ممكن.