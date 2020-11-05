مسئول أمني لبناني: هناك اهتمام أمريكي بالحوار كسبيل لحل مشاكل المنطقة ولبنان

قال مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن هناك اهتماما أمريكيا بالدفع في اتجاه الحوار كسبيل وحيد لحل مشاكل منطقة الشرق الأوسط ولبنان، معتبرا أن "القوة والضغط" لن ينتج عنهما إلا مزيد من الاهتزازات في المنطقة.

وأشار مدير الأمن العام اللبناني - في حديث مع مجلة (الأمن العام) الصادرة عن الجهاز لشهر نوفمبر الجاري - إلى أنه لمس خلال اللقاءات التي أجراها مع المسئولين الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منتصف الشهر الماضي، استعدادا أمريكيا لتقديم المساعدة شريطة استقرار الأوضاع في لبنان.

وأضاف أن هناك حرصا أمريكيا على الاستقرار الأمني في لبنان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنظر بعين الاحترام إلى الجهد المبذول في هذا الشأن من جانب من المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة اللبنانية، الأمر الذي يجعلها مصممة على التعاون الأمني مع لبنان.

ويعد جهاز الأمن العام اللبناني أحد الأجهزة الأمنية البارزة في لبنان ويكتسب طابعا معلوماتيا، كما أن مديره العام الحالي عباس إبراهيم من كبار الشخصيات المقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسبق له تولي مهام ذات طابع سياسي لاسيما في ما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المختلفين في الأزمات السياسية وملفات تشكيل الحكومات وغيرها، وقيامه بجولات خارجية سياسية موفدا من السلطة السياسية اللبنانية.