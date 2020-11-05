لبناني يحرق نفسه.. فيديو

أقدم مواطن لبناني على إحراق نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، دون أن تُعرف الأسباب.

وكان عدد من رواد مواقع الاجتماعي قد تداولوا فيديو عبر موقع "تويتر"، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في منطقة ​بئر حسن​- بيروت، وسارع عدد من المتواجدين في المكان على العمل لإخماد النار.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أنه لم تعرف أسباب إقدام هذا الشخص على حرق نفسه، أو حالته الصحية.

يُشار إلى أن لبنان تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة إلى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 بالمائة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمائة في مايو.