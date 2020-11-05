الكويت تسجل 763 إصابة جديدة بـ كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن إلى 128843 .

وذكرت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الأزمة وحتى اليوم 794 حالة.

فيما أفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 822 حالة من الإصابة بفيروس كوروناالمستجد في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 120564.

وقالت الوزارة في بيانها انه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة مع مثل تلك الحالات.