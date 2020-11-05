إعلامية كويتية: كورونا لعبة ماسونية صهيونية للقضاء على العرب

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من فرض حظر وإغلاق كامل مجددًا نظرًا لمخاطره الصحية والنفسية على البشر، والتي ثبت تأثيرها سلبًا وفق نتائج أبحاث ودراسات أجراها أطباء عالميون.

وأوضحت "الرشيد"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن معظم الوفيات المعلنة بشكل يومي من جانب وزارات الصحة في العالم ليست مرتبطة بكوفيد-19 كنتيجة للإصابة بالعدوى كما يشاع، مشيرة إلى أن 99.9% من حالات الوفيات تعود لكبار السن ولأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت الإعلامية الكويتية إلى أن فيروس كورونا لعبة ماسونية صهيونية تستهدف القضاء على العالم العربي وضرب الاقتصاديات العربية في مقتل من أجل صعود دول أخرى تعبث بالمنطقة.

وطالبت "الرشيد"، وزراء الصحة العرب بعدم تقييد الحركة مجددًا ووقف الإغلاقات التي استأنفتها دول عربية مرة ثانية، على خلفية ما يتم تداوله من هجمة ثانية شرسة، لافتة إلى أن الغرب أدرك اللعبة السياسية القذرة التى تدار من جانب أمريكا وضربت بكل الإجراءات الاحترازية عرض الحائط، لافتة فى الوقت ذاته إلى تصريحات ترامب بأن الجائحة ستزول تماما بمجرد نجاحه في السباق الانتخابي.