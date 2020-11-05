رسائل قاسية من وزير الصحة الجزائري بسبب كورونا

وجه وزير الصحة واصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، مجموعة من الرسائل القاسية الي الشعب الجزائري بسبب فيروس كورونا المستجد حيث أعلن أن الجزائر تعيش موجة ثانية من كوفيد 19.

وشدد وزير الصحة الجزائري في تصريحات صحفية له اليوم علي الدولة الجزائرية ستضطر لإتخاذ إجراءات قاسية من اغلاق وفرض حظر تجوال اذا وصلت الأرقام لأرقام مخيفة حيث قال :إذا وصلنا إلى أرقام مخيفة سنتخذ إجراءات كباقي الدول.

وفي سياق متصل اشاد وزير الصحة الجزائري بالمنظومة الصحية في البلاد ولاسيما اثناء مواجهة الجائحة في موجتها الأولي حيث قال : منظومتنا الصحية ليست فاشلة ونجحنا في مواجهة الوباء.

كما واصل وزير الصحة الجزائري رسائلة للشعب الجزائري قائلا : نقدم اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية حسب الطلب وقرار فتح المساجد أوالحدود أو النقل هو قرار سيادي"

كما أعلن وزير الصحة الجزائري عن تسجيل حالات عبث في مستشفيات جيجل فيما يتعلق بالأوكسجين ، مشيرا الي انه حاليا لا يوجد أي إجراءات لأنها تبقى قرارات سيادية