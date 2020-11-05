هيئة الطيران الروسي تعلن عن قيام أول تحليق لقاذفة (تو- 160) المطورة

أعلنت هيئة الطيران الروسي، اليوم /الخميس/ عن قيام قاذفة (تو- 160 إم) الاستراتيجية الروسية المطورة المزودة بمحركات جديدة محلية الصنع بأول تحليق لها.

وصرح الناطق باسم شركة الطائرات الروسية الموحدة لوكالة (نوفوستي) الروسية، بأن قائد طاقم الطائرة الطيار أنري ناسكيديانتس، قاد الطائرة على ارتفاع 6 آلاف متر، واستمر التحليق ساعتين و20 دقيقة من مطار تابع لشركة "غوربونوف" للطائرات في مدينة قازان، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم).

وقامت طائرة (تو- 160 إم) الاستراتيجية المزودة بأجهزة الملاحة والرادارات وأجهزة القيادة وأجهزة الحرب الإلكترونية المطورة، مطلع عام 2020 برحلة جوية اختبارية على ارتفاع 1500 متر، واستغرق التحليق آنذاك 34 دقيقة فقط، وذلك باستخدام محركات قديمة، أما الآن فاستخدمت الطائرة محركات " إن كا – 32 – 02" الحديثة روسية الصنع.