لمواجهة جرائم حرب.. رئيس كوسوفو يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس كوسوفو، هاشم تاجي، استقالته من منصبه، في أعقاب قبول مكتب المدعي الخاص لائحة اتهام موجهة ضده.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قدم رئيس كوسوفو هاشم تاجي استقالته اليوم، الخميس، بعد أن علم أن محكمة جرائم الحرب في كوسوفو قد أكدت اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في نص استقالته، في مؤتمر صحفي في بريشتينا عاصمة كوسوفو "أستقيل اعتبارا من اليوم"، مضيفا أن مصادره أبلغته أن غرفة كوسوفو المتخصصة في لاهاي أكدت لائحة الاتهام ضده.
وفي يونيو الماضي، قدم المكتب المدعي العام المتخصص في هولندا أمس، الأربعاء، لائحة اتهام من 10 تهم ضد رئيس دولة كوسوفو هاشم تاجي وآخرين بارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت أثناء أو بعد نزاع كوسوفو بين عامي 1998 و1999.
وقال مكتب مكافحة الجرائم المنظمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي في بيان اليوم إن المشتبه بهم "مسئولون جنائيًا عن ما يقرب من 100 جريمة قتل"، فضلًا عن "الاختفاء القسري للأشخاص والاضطهاد والتعذيب".
وأضاف أن الجرائم شملت مئات الضحايا المعوفين من ألبان كوسوف وصرب وروما وأعراق أخرى، كما تشمل خصوما سياسيين.
وتابع: "لائحة الاتهام هي نتيجة تحقيق مطول وتعكس قرار مكتب النائب العام أنه يمكن أن يثبت جميع التهم بما لا يدع مجالا للشك".
وقد صادق برلمان كوسوفو، يوم الأربعاء 3 يونيو، على تعيين عبد الله هوتي لقيادة حكومة ائتلافية هشة سترث التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا ومحادثات التطبيع المتوقفة مع صربيا المجاورة.
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