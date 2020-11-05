وزارة الموارد البشرية تعلن 5 مهن لا يشملها نظام عقود العمل الجديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” لعاملي منشآت القطاع الخاص تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، ووصلا لجهودها السابقة في هذا المجال، كما انه تم اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تهتم بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية .

ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” آثار اقتصادية جيدة، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، وجذب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عن طريق برنامج “التحول الوطني”.

المهن الغير مشمولة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لن تشمل خمسة مهن، ويتمثلوا فى الأتي :

المبادرة لا تشمل العمالة المنزلية لان مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مختصة بالعاملين المهنيين في القطاع الخاص . لا تشمل المبادرة السائق الخاص لأنه لديه نظام اخر يختلف عن المبادرة . لا تتضمن المبادرة مهنة الحارس . و أضافت وزارة الموارد البشرية ان المبادرة لا تشمل مهنتي الراعي والبستاني .

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

هي مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تهدف إلى دعم رؤية المملكة في بناء سوق عمل مستقطب، كما سعت إلى تمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لجعل سوق العمل أكثر مرونه وتفاعل وتنافس عن ذي قبل، ورفع جاذبيته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وقد جاءت هذه المبادرة لتحسين العلاقة العاملية بين صاحب العمل و العامل الوافد بناء على عقد العمل الموثق بينهما عن طريق برنامج توثيق العقود، مما يساهم في تقليل التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سيترتب عليه زيادة فرص توظيف المواطن السعودي في سوق العمل وجذب الكفاءات.

ما هي خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وتقدم وزارة الموارد البشرية من خلال مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ثلاث خدمات رئيسة وهى :

تقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي.

تقدم خدمة تطوير آليات الخروج والعودة .

الخدمة الثالثة التى تقدمها المبادرة خدمة الخروج النهائي .

والجدير بالذكر أن خدمات المبادرة تشمل كافة الوافدين العاملين في منشآت القطاع الخاص ، وذلك وفقا لضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، علي أن يتم تنفيذ المبادرة في 14 مارس المقبل من عام 2021 .