أخبار اليمن : تحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية ستشهدها اليمن

تحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية ستشهدها اليمنأفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، جراء الحرب المستمرة لقرابة ست سنوات.

وقال البرنامج - وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع - في تغريدة نشرها، مساء أمس الاول على حسابه في تويتر ، إنه يعمل على تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، من أجل كسر حلقة الجوع والصراع في اليمن.

ولفت البرنامج، إلى أن "الأزمة من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً".

وكانت ذكرت الأمم المتحدة في منتصف عام 2019م، أن اليمنيون يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقالت إن نحو 80% منهم بحاجة للمساعدة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.