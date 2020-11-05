أخبار اليمن : تحذيرات لليمنيين من موجة برد خلال الـ20 اليوم القادمة

تحذيرات لليمنيين من موجة برد خلال الـ20 اليوم القادمةحذر الفلكي اليمني أحمد الجوبي المزارعين في مختلف المحافظات اليمنية من برد شديد خلال الـ20 اليوم القادمة.

وقال الجوبي في منشور على صفحته في الفيسبوك أن هذه الأيام تسمى بالعشاء. وأضاف "هذه الايام التي نعيشها هي العشاء الاولى وتتميز بضريب المحصولات فيجب على المزارعين الانتباه"

وأشار إلى أنه تبقى من هذه الأيام 20 يوما.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في نشرته الجوية استمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة وجاف على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ، الضالع ، اب) والمناطق المرتفعة من محافظات ( تعز ، لحج ، ابين ) وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين الى تلك المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

وأضاف تحذيراته للمزارعين ليأخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية و مواشيهم وكذلك رعاة النحل.

