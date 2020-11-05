أخبار اليمن : 6 مشروبات تخفف التهاب الحلق وتقوي المناعة

6 مشروبات تخفف التهاب الحلق وتقوي المناعةمن المعروف أنه من الصعب التخلّص من التهاب الحلق بسرعة. ومع ذلك، قد يكون شرب السوائل الصحيحة هو كل ما تحتاجونه لتخفيف الشعور بالحكة والألم.

إليكم أفضل المشروبات لتسكين آلام والتهابات الحلق، وفق موقع «إنسايدر»:

1 - ماء ساخن مع حامض قد يكون شرب الماء الدافئ المدعوم بالحامض مفيداً، خصوصاً عند معاناتكم من التهاب في الحلق، فهذا المشروب يضيف جرعة صغيرة من فيتامين «سي» إلى نظامكم الغذائي، ما يعزّز جهاز المناعة لديكم، وقد يساعدكم في التغلّب على نزلات البرد. وإضافة العسل إلى الماء والحامض يساعد أيضاً في علاج التهاب الحلق والسعال.

2 - شاي الزنجبيل.

3 - البابونج.

4 - النعناع.

5 - حساء دافئ.

6 - عصير. أثناء المرض، نعاني من فقدان الشهية، ما يصعّب الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا لمحاربة المرض.

إذاً، يمكنكم شرب عصير يحتوي على فواكه وخضروات غنيّة بمضادات الأكسدة: توت - فراولة - مانغا - كرنب أجعد - سبانخ. التهاب الحلق شائع، خصوصاً خلال موسم البرد والإنفلونزا. لذلك، من المهم إيجاد طرق لتهدئة الألم في المنزل، مع تزويد أجسامكم بالعناصر الغذائية التي تحتاجها لمحاربة العدوى.*وكالات