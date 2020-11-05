كيف سيتحرك ترامب وبايدن بعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات؟

ورغم أنه لا يمكن لأى مرشح أن يدعى بمصداقية أنه فاز حتى الآن، إلا أن المرشحين الديمقراطى والجمهورى يؤكد كل منهما تقدمه على الآخر، بل ويذهب الرئيس دونالد ترامب إلى ادعاء "تزييف" التصويت ببعض الأماكن، ويتحدث عن محاولة الديمقراطيين "سرقة الانتخابات".

ترامب

من الواضح أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وضع سيناريوهات للتعامل مع الانتخابات الأمريكية، إما الفوز بالتصويت أو اللجوء للمحكمة العليا للفوز أيضا، وبالفعل طالب الرئيس الأمريكى، الأربعاء، المحكمة العليا بالتدخل لوقف فرز أصوات بعض الولايات الأمريكية، واتلى عين 3 من أعضائها، خلال الفترة الماضية.

ووصل حتى الآن المرشح الديمقراطى جو بايدن إلى 264 صوتا بالمجمع الانتخابى، مقابل 214 لدونالد ترامب.

وبعد الإعلان السابق لأوانه بانتصاره على منافسه الديمقراطى جو بايدن، عاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرة أخرى ليطالبا المحكمة العليا بالتدخل ووقف فرز الأصوات فى العديد من الولايات المتأرجحة.

وكان ترامب قد أعلن، خلال خطاب ألقاه فى وقت مبكر، الأربعاء، فى البيت الأبيض، فوزه على منافسه بايدن.

لا أساس قانونى

صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، كشفت، اليوم الخميس، أنه "على الرغم من استمرار السباق الرئاسى، فإن ترامب قد ادعى أنه سينقل الأمر مباشرةً إلى أعلى هيئة قانونية فى البلاد، واصفًا الأصوات الواردة عبر البريد بـ"احتيال على الشعب الأمريكى".

وأضافت: "لكن من غير المرجح أن تنجح مناورة ترامب القانونية وذلك لأن الولايات تتحكم إلى حد كبير فى قواعد الانتخابات لديها".

ونقلت الصحيفة عن الخبير فى قوانين الانتخابات فى كلية إيرفين للقانون بجامعة كاليفورنيا، ريتشارد هاسن، قوله إن "ادعاء ترامب ليس له أى أساس قانونى".

تابع: "لا يوجد أى أساس قانونى للادعاء بأن بطاقات الاقتراع التى تصل فى الوقت المحدد لا يمكن عدها فى حال لم يتمكن المسؤولون من إنهاء فرزهم فى ليلة الانتخابات".

بايدن

ويبدو على حملة بايدن الاطمئان بشأن النتائج التى تسير فى صالح المرشح الديمقراطى، حتى الآن، ووصفت الحملة تصريحات ترامب بأنها "مخزية وغير مسبوقة وغير صحيحة"، وقالت إنها: "مستعدة لمواجهة أى اتهامات مع فريقها القانونى".

"نيويورك بوست" فى محاولة لتوقع الموقف القانونى للمحكمة، عن أستاذ قانون الانتخابات بجامعة ولاية أوهايو، إدوارد فولى، قوله: "إن المحكمة العليا لن تتدخل إلا إذا كان هناك يقين بعدم صحة الاقتراع.. ولكن كل الأصوات الصحيحة سيتم احتسابها، ولن تدخل المحكمة إلا إذا كانت هناك أصوات مشكوك فى صحتها من شأنها أن تحدث فرقًا فى النتائج".

وتوضح الصحيفة الأمريكية، أن هناك تحديات قانونية جارية من قبل محامى الحزب الجمهورى فى ميشيغان ونورث كارولينا وويسكونسن.

وفى خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، قال بايدن إنه من الواضح أن حملته تفوز بعدد كاف من الولايات لكسب الانتخابات، مضيفا: "أنا هنا للإبلاغ، نعتقد أننا سنكون الفائزين".