ماكرون: قررنا تعزيز أمن الحدود مع منطقة شينجن

وأوضح ماكرون خلال زيارة لحدود فرنسا مع إسبانيا، إن تقرر تعزيز أمن الحدود مع منطقة شينجن، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مقترحات للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بشأن إصلاح المنطقة.

وتابع الرئيس الفرنسى، بأن شبكات تهريب المهاجرين غير القانونيين غالبا ما تكون مرتبطة بالشبكات الإرهابية.

وكانت فرنسا شهدت هجومًا مروعًا، مساء الخميس الماضى، عندما قام شاب تونسى يدعى إبراهيم العويساوى، 21 عامًا، بدخول كنيسة نوتردام، وأقدم على طعن وذبح امرأتين ورجل، ما أدى إلى مقتلهم، بالإضافة إلى إصابة آخرين.