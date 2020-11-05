بإجمالي 349386 حالة.. السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، ‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس في مئتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة 349386 حالة . وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 474 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 336068 حالة. وأكدت الصحة السعودية تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5489 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7829 والحالات الحرجة 763 .

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