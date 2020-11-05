بسبب هجمات مسلحة.. النيجر تمدد حالة الطوارئ في 3 مقاطعات لمدة 3 أشهر

قررت حكومة النيجر تمديد حالة الطوارئ في 3 مقاطعات تقع بغرب البلاد، وذلك لمدة 3 أشهر، وذلك وفق ما أعلنه بيان رسمي صادر عن الحكومة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
وبحسب البيان، فقد مددت حالة الطوارئ بكل من "فيلينجي" و"بالايارا" و"كولو" الواقعة بولاية "تيلابيري"، التي تتعرض منذ فترة لهجمات مسلحة.
وأكد البيان "أنه مع استمرار هشاشة الوضع الأمني في هذه المناطق، تم اتخاذ هذا القرار لضمان سلامة الناس وممتلكاتهم واستعادة القانون والنظام في هذه المناطق من النيجر".
وأضاف البيان أن حالة الطوارئ تهدف إلى تمكين قوات الدفاع والأمن المنتشرة في هذه المناطق من الحصول على الوسائل القانونية اللازمة للحفاظ على النظام العام والأمن.
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