الإرهاب يأتي من أي مكان.. ماكرون: قررنا تعزيز أمن الحدود مع منطقة شنجين

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن باريس قررت تعزيز أمن الحدود مع منطقة شنجين. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قال الرئيس الفرنسي إنه إدارته تعتزم تقديم مقترحات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح منطقة شنجن.

وتابع ماكرون قائلا إن: "هجوم العاصمة النمساوية فيينا أثبت أن خطر الإرهاب يمكن أن يأتي من أي مكان"؛ مؤكدا أن الخطر الذي يشكله التطرف والإرهاب طويل الأمد.

وأوضح رئيس فرنسا أن شبكات تهريب المهاجرين غير القانونيين غالبا ما تكون مرتبطة بالشبكات الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات النمساوية، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت الشرطة مقتل 4 مدنيين، رجلين وامرأة، إلى جانب منفذ الهجوم في الوقت الذي أفاد فيه عمدة فيينا، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.