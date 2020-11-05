ضاحي خلفان ينعي الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد

نعى ضاحي خلفان قائد شرطة دبي، الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان، التي وافتها المنية صباح اليوم.
وغرّد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تغمد الله بواسع رحمته الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد آل نهيان بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين والأبرار وحسن أولئك رفيقا والهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ".
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، وقالت: "نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور لها الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي وافتها المنية صباح اليوم".
وتابعت: "أعرب رئيس الدولة عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها وأسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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