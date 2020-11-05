ضاحي خلفان ينعي الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد

نعى ضاحي خلفان قائد شرطة دبي، الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وغرّد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تغمد الله بواسع رحمته الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد آل نهيان بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين والأبرار وحسن أولئك رفيقا والهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ".