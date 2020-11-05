بسبب رفضه لمخطط الاحتلال.. مسئولون إسرائيليون يطالبون بتطبيق الضم قبل فوز بايدن

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داجان، طالب بتطبيق خطة الضم الإسرائيلية فورًا "لأنه بمرور كل يوم تزداد الأمور صعوبة".
وقال داجان إنه ما زال يأمل بأن تكون هناك نتيجة جيدة في الانتخابات الأمريكية.
وبحسب الإذاعة، قال عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إنه في حال خسر دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، "سيتعيّن علينا الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة وتثبيتها قبل وصول جو بايدن إلى الرئاسة.
من جهته قال اللواء عاموس يادلين: إن "هناك مخاوف من أن يُغير جو بايدن سياسة الولايات المتحدة بشكل كبير.. كلا الطرفين لهما نهج مماثل تجاه الشرق الأوسط، فهم لا يريدون المزيد من الحروب ويريدون تعزيز السلام.. السؤال هو أي سلام وماذا سيفعلون في قضية إيران؟".
بدوره قال سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون: إن "على إسرائيل أن تشكر الرئيس دونالد ترامب وأن تعتاد على واقع بايدن، فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية سيكون لدينا أوقات عصيبة، فهو يريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".
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